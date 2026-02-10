Reggio Calabria, nuovo incidente in autostrada: quattro veicoli coinvolti, traffico in tilt

Un nuovo incidente stradale si è verificato poco fa a Reggio Calabria e precisamente all’interno della Galleria Pentimele, lungo la carreggiata dell’autostrada in direzione sud. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli, causando forti rallentamenti e la paralisi del traffico che si prolunga fino a Gallico.

Secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità. La circolazione sta subendo pesanti disagi, con lunghe code e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.