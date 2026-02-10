Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale: auto contro moto, traffico paralizzato

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla tangenziale di Reggio Calabria, in direzione sud, poco prima della galleria Montecorvo e prima dello svincolo per il porto. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è rimasto coinvolto nell’impatto ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al Gom. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e per gestire la viabilità. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione: il traffico risulta completamente paralizzato, con circa tre chilometri di coda nel tratto interessato.