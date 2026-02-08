Reggio Calabria, Minasi e Neri: “nessuna fibrillazione nella Lega, siamo forti e strutturati” | INTERVISTE

A margine dell’iniziativa “Io sto col Poliziotto”, che si è svolta in centro a Reggio Calabria, per sostenere le forze dell’ordine dopo gli ultimi fatti di cronaca, il consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega, Armando Neri, ed il senatore della Lega, Tilde Minasi, ai microfoni di StrettoWeb, hanno rassicurato che “non ci sono fibrillazioni nel partito”.

Minasi ha sottolineato: “siamo a pochi mesi dalle comunali e sicuramente ciò provoca preoccupazione. Vannacci? Nessuna conseguenza, andremo avanti con i nostri valori ed ideali”. Neri ha puntualizzato: “siamo forti, strutturati e stiamo crescendo, stiamo lavorando per le comunali con Minasi, Mancuso e Mattiani per una proposta chiara“, conclude.