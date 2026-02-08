“Io sto col Poliziotto”, la Lega scende in campo a Reggio Calabria: “oggi due Italie, quella bella delle Olimpiadi e quella pessima dei centri sociali”

Questa mattina, così come annunciato nei giorni scorsi, la Lega è in centro a Reggio Calabria con i Gazebo dell’iniziativa “Io sto col Poliziotto”, per sostenere le forze dell’ordine dopo gli ultimi fatti di cronaca. Presenti alcuni esponenti della Lega reggina sul Corso Garibaldi. Giuseppe Mattiani, Consigliere Regionale, ha affermato: “siamo qui per sostenere questa iniziativa. Chiediamo maggiori garanzie e tutele. Siamo vicini a chi ci difende quotidianamente. Oggi abbiamo due Italie: quella bella delle Olimpiadi e quella pessima dei centri sociali che manifestano”.

Tilde Minasi, Senatore, ha aggiunto: “siamo qui per dimostrare solidarietà alle forze dell’ordine dopo i fatti di Milano e Torino. La Lega è da sempre insieme alle forze dell’ordine al contrario di chi legittima i violenti. Oggi infatti assistiamo a un accanimento contro di loro, ben venga il decreto sicurezza”. Armando Neri, Consigliere Comunale di Reggio Calabria, ha invece affermato: “anche oggi siamo qui per sostenere questa iniziativa, evidenziando la necessità di rinforzare il sostegno alle forze dell’ordine”.