Reggio Calabria, individuato il balordo che ha investito gli agenti della Municipale: denunciato per resistenza e lesioni | DETTAGLI

Nella tarda mattinata di ieri, alle ore 11:45 circa, un uomo a bordo di un motociclo ha forzato un posto di controllo stradale istituito dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, nella zona Nord della città. Il soggetto, circolando con il proprio veicolo, ha dapprima insultato il personale passando dinanzi alla postazione, per poi far ritorno presso gli agenti da un’altra arteria parallela ove gli è stato intimato l’alt nei modi rituali. Il conducente, piuttosto che fermarsi, ha continuato la marcia cercando di investire l’agente che è riuscito ad evitare solo parzialmente l’impatto.

Dopo lo scontro, il centauro ha continuato la marcia, dandosi a precipitosa fuga, mentre l’agente è stato soccorso da altro personale e trasportato al GOM ove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Il personale impegnato nel posto di controllo si è messo immediatamente sulle tracce del fuggitivo, e dopo una serie di approfonditi riscontri di natura info-investigativa, coordinati dal Dirigente, ha individuato il proprietario del veicolo resosi subito irreperibile. Solo nella serata lo stesso è stato rintracciato ed invitato presso la Caserma Macheda Marino, ove ha fornito la sua versione dei fatti.

Trattasi di un uomo di 36 anni, reggino, già noto alle forze di polizia. E’ stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il motociclo unitamente a due caschi sono stati sottoposti a sequestro. Trattandosi di procedimento ancora in fase di indagini preliminari , l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza passata in giudicato.