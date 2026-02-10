Incredibile a Reggio Calabria: motociclista sfreccia accanto a posto di blocco della Municipale e fa un gestaccio, poi torna indietro e investe un agente

Questa mattina, intorno alle ore 12, un grave episodio si è verificato a Reggio Calabria e precisamente sul Ponte della Libertà, nei pressi del piazzale Mino Reitano, durante un servizio di controllo della Polizia Locale. Un motociclista, mentre transitava accanto alle volanti ferme per posto di blocco, ha sfrecciato ad alta velocità rivolgendo un gesto offensivo agli agenti, impegnati nell’attività di vigilanza sotto il coordinamento del comandante Salvatore Zucco. Poco dopo, lo stesso soggetto sarebbe tornato indietro percorrendo nuovamente il tratto stradale.

Alla vista del motociclista, gli agenti gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo non si è fermato e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha investito un agente della Polizia Locale, provocandogli ferite giudicate guaribili in sette giorni. Dopo l’impatto, il motociclista si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sono immediatamente scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che hanno già identificato l’autore del gesto e si tratta di un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Dal Comando della Polizia Locale arriva l’invito al soggetto coinvolto a presentarsi spontaneamente presso gli uffici, anche alla luce della gravità del gesto e delle conseguenze penali che potrebbero derivarne. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione per l’ennesimo atto di violenza ai danni di un operatore impegnato nel garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle regole.