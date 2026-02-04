Reggio Calabria, il caso Castorina scuote la città: “il sistema scricchiola”

La Community Spinoza, oggi tra le realtà politiche giovanili più seguite e riconosciute in città, interviene nel dibattito pubblico con un messaggio netto sul futuro di Reggio Calabria. La città si trova davanti a un passaggio decisivo, nel quale continuare a rimandare equivale a scegliere l’immobilismo. “Reggio è ferma dentro schemi che non parlano più alla maggioranza dei propri cittadini” dichiara Sasha Sorgonà, leader della Community Spinoza. “Ogni giorno giovani che hanno competenze, idee e voglia di restare non trovano una direzione chiara in cui riconoscersi” aggiunge nel commentare la nomina di Castorina come Capo di Gabinetto alla Città Metropolitana.

“Le recenti decisioni assunte tra i palazzi della città metropolitana riportano al centro una questione politica profonda, che riguarda il modo in cui vengono costruite le opportunità e distribuite le responsabilità pubbliche. Un processo che, agli occhi di una parte crescente della città, appare distante dalla realtà sociale ed economica che Reggio vive quotidianamente. I dati raccontano una città che perde popolazione giovane, capitale umano e fiducia. Negli ultimi anni migliaia di under 35 hanno lasciato la Calabria, mentre a Reggio il lavoro giovanile resta fragile e frammentato”.

“Questo dramma non è una casualità”, afferma Sasha. “È piuttosto l’effetto diretto di scelte che non hanno saputo generare prospettiva”. Spinoza nasce da un vuoto di visione che molti giovani hanno deciso di colmare organizzandosi, studiando i problemi e costruendo una comunità riconoscibile, radicata e seguita. Una realtà cresciuta perché ha scelto di esporsi, di prendere parola e di misurarsi con la complessità senza delegare ad altri il racconto della città. “Reggio ha bisogno di responsabilità nuove, di metodo e di coraggio”, conclude Sorgonà. “Le energie ci sono, le competenze anche. La vera sfida è decidere se questa città vuole finalmente metterle al centro”.

“La Community Spinoza continuerà a essere uno spazio di innovazione politica aperto, un luogo di elaborazione e confronto, con l’obiettivo di incidere concretamente sul futuro di Reggio Calabria. La prossima stagione amministrativa rappresenta un passaggio decisivo: continuare a muoversi per inerzia oppure aprire davvero una nuova fase fatta di nuovi entusiasmi. Noi siamo pronti a fare la nostra parte contro i dinosauri del potere, insieme a una generazione che chiede solo di essere messa nelle condizioni di restare e costruire” conclude Sorgonà.