Reggio Calabria e l’attesa per l’evento di Forza Italia di domani. Princi: “camminiamo insieme per una città più forte”

“Camminiamo tutti insieme per una Reggio più forte, credibile e protagonista in Italia e in Europa”. Così in una storia Instagram Giusi Princi commenta l’evento di domani, sabato 14 febbraio, organizzato da Forza Italia al Consiglio Regionale della Calabria. C’è grande attesa, in città, per un incontro che Francesco Cannizzaro aveva anticipato da tempo, svelando qualcosa – ma non tanto – nell’annuncio di ieri. L’Eurodeputato si aggiunge così a coloro che stanno alimentando l’attesa. L’appuntamento di “Adesso Reggio, a 10 passi dal futuro” è per le ore 10.30.