Reggio Calabria, Cannizzaro svela l’evento tanto atteso di sabato: ufficiale l’incontro in città

Francesco Cannizzaro ha finalmente svelato l’evento che si terrà a Reggio Calabria sabato 14 febbraio. Ha tenuto tutti sulle spine, per settimane, facendo intendere – sui social e non solo – che a metà mese ci sarebbe stato un importante incontro in città. E le ipotesi, ovviamente, tra le più varie, anche e soprattutto alla luce delle prossime elezioni comunali, si sono moltiplicate, nel più classico dei pettagolezzi.

Ora il deputato, sempre sui social, ha svelato luogo e orario. “Reggio ha bisogno di una squadra forte, unita, pronta alle grandi sfide. Ecco perché ad indossare la maglia amaranto dobbiamo essere TUTTI. Indossarla e ‘scendere in campo’ non è solo una metafora prestata alla politica, significa assumersi una responsabilità, compattarsi ancora di più e lavorare insieme per il futuro della NOSTRA REGGIO. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, con orgoglio e senso di appartenenza. Il momento è ADESSO. E coinvolge tutti noi!”.