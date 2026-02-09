Reggio Calabria: domani l’ultimo saluto a Demetrio, parte la raccolta fondi in sua memoria

Il 7 febbraio 2026, la città di Reggio Calabria è stata scossa dalla notizia della morte di Sartiano Demetrio, un giovane di 18 anni che, dopo una lunga battaglia, è venuto a mancare. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto per la sua natura altruista, coraggiosa e sempre sorridente.

Il funerale si terrà martedì 10 febbraio 2026, con l’arrivo della salma prevista presso il Salone Parrocchiale di San Nicola di Bari in Cannavò, dove sarà allestita la camera ardente fino a mercoledì 11 febbraio alle ore 14:45. La funzione religiosa avrà luogo il 10 febbraio alle 15:30, presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi (Sbarre Centrali), a cui parteciperanno i familiari, gli amici e tutta la comunità locale.

La famiglia ha richiesto, in segno di solidarietà, che invece dei fiori vengano fatte donazioni alla fondazione Tommasino Bacciotti, che si occupa dell’accoglienza dei pazienti oncologici pediatrici, attraverso il link: https://gofund.me/46dbd2a10.

Nel manifesto, i genitori e i familiari di Sartiano hanno voluto esprimere un particolare ringraziamento al personale dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le cure e il supporto ricevuto durante la malattia. La comunità reggina, profondamente addolorata, si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.