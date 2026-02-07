Reggio Calabria a lutto per la morte prematura del giovanissimo Demetrio

Oggi il silenzio è assordante a Reggio Calabria. Il giovane Demetrio se n’è andato a soli 18 anni, compiuti da pochi mesi, lasciando un vuoto immenso in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo. Solo qualche tempo fa, in una foto che oggi stringe il cuore, festeggiava il suo diciottesimo compleanno con un sorriso pieno di luce e speranza. Era il simbolo di una rinascita attesa a lungo, dopo un periodo difficile di malattia che sembrava finalmente alle spalle. In quel momento, tutti avevano creduto che il peggio fosse passato.

Demetrio ha combattuto con una forza straordinaria, affiancato passo dopo passo dai suoi genitori, Domenico ed Emanuela, e dal suo amatissimo fratellino Gabriel. Una battaglia dura, affrontata lontano da casa, tra Reggio Calabria e Firenze, con un solo grande desiderio nel cuore: tornare nella sua città, tornare a vivere.

Era profondamente legato alla sua terra. Reggio Calabria rappresentava casa, mentre Arasì era il suo rifugio estivo, il luogo del cuore dove trovava pace, affetti e serenità. Lì avrebbe voluto tornare, lì avrebbe voluto continuare a sognare. Poi, una ricaduta tremenda e improvvisa, che non gli ha lasciato scampo.

Resta però il suo esempio di coraggio, la sua dolcezza, quel sorriso che nessuna sofferenza potrà mai cancellare. Demetrio vivrà per sempre nei ricordi e nei cuori di chi lo ha amato, come simbolo di forza silenziosa e di speranza ostinata. Ai genitori, al fratellino, ai nonni, agli zii e a tutti i familiari vanno le più sentite e sincere condoglianze. Che l’amore e il ricordo di Demetrio possano diventare, col tempo, una carezza lieve nel dolore immenso.