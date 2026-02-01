Reggina-Savoia, per Torrisi va bene così: “meglio non perdere, all’inizio non siamo stati i soliti”

“Paghiamo un quarto d’ora in cui non siamo stati i soliti, ma ci può stare. Non ci siamo messi subito sulla retta via dopo il gol. La partita si è messa in salita per un errore individuale su una marcatura. Così, con il gol, il Savoia ha indirizzato la partita come voleva. Poi nella ripresa abbiamo fatto bene, provando a vincerla, e quindi c’è stata anche la prestazione, per cui va bene così. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, perché hanno trovato maturità. Quando abbiamo trovato fraseggi e organizzazione, abbiamo messo gli avversari in difficoltà”. Così mister Alfio Torrisi a Radio Febea al termine di Reggina-Savoia, terminata 1-1.

“In questo campionato, a differenza di quello scorso, si possono perdere punti con tutte. L’anno passato, a parte Siracusa e Reggina, era difficile perderne, ora no. In ogni caso, oggi è stato bene non perdere” ha aggiunto.