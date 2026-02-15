Reggina-Messina gratis in live streaming: dove guardare la partita in diretta

Tutto pronto per Reggina-Messina. Curva Sud e Tribuna ovest del Granillo sono già sold out. Tanti reggini e messinesi, però, sono sparsi tra l’Italia e il mondo. Loro non potranno essere presenti e guarderanno dunque la sfida in tv, o comunque da qualsiasi dispositivo possibile. Per questo, devono sapere che il derby dello Stretto avrà copertura televisiva gratuita. La partita, infatti, è stata scelta dalla FIGC come una di quelle trasmesse dal canale ufficiale della Federazione, Vivo Azzurro Tv.

Per guardare la sfida basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.