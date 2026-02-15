Reggina-Messina, fantastica la coreografia della Curva Sud: così gli ultrà amaranto accendono il derby dello Stretto

Una coreografia grande quanto tutto il settore, sold out. La Dea della Vittoria, al centro, con lo sfondo amaranto e la scritta gigante “Rhegion”. La coreografia della Curva Sud amaranto, in occasione del derby dello Stretto tra Reggina e Messina, è bellissima. Così i tifosi accendono la sfida, anche se di fronte ci sono solo 200 tifosi: il settore ospiti, infatti, è stato negato ai residenti a Messina. La coreografia è estesa anche alla Tribuna ovest, come si può vedere dalle foto e a corredo e dal video in basso.

In basso il video, a corredo dell’articolo tutte le immagini della coreografia.