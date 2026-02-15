Reggina-Messina, c’è anche Scopelliti al Granillo. La stretta di mano a Ballarino in Tribuna Vip

C’è anche Giuseppe Scopelliti questo pomeriggio al Granillo per il derby Reggina-Messina. Una storia nella gloriosa curva amaranto nel secolo scorso e tante presenze allo stadio tra gli ultras anche quando era Sindaco – quando Reggina-Messina si giocava in Serie A – ma Scopelliti non si vedeva da molti anni al Granillo. Oggi è tornato, seduto in Tribuna Vip, ed è andato a stringere la mano al patron Nino Ballarino, come si può vedere nella foto di StrettoWeb. Scopelliti negli ultimi anni è stato spesso molto duro, in pubbliche dichiarazioni, nei confronti di questa società e in particolare della scelta politica di affidare il glorioso club amaranto proprio a Ballarino.

In Tribuna Vip, a pochi seggiolini di distanza da Scopelliti, c’è ovviamente anche oggi in blocco l’amministrazione politica cittadina nelle figure di Brunetti, Versace, Latella e Romeo, da sempre al fianco di questa società dal primo momento della scelta di assegnazione della squadra, anche con controverse presenze negli spogliatoi e nelle interviste come se fossero dirigenti del club.