Quanto può valere il partito di Vannacci? Il primo sondaggio di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale, cui simbolo ea stato depositato qualche giorno fa. Dopo giorni di indiscrezioni, mezze dichiarazioni e qualche polemica, l’europarlamentare, dopo un colloquio con Matteo Salvini, ha deciso di abbandonare il Carroccio. Ma quanto può valere la lista autonoma del Generale? “Una forza politica guidata dall’europarlamentare può incidere elettoralmente fino a un massimo del 5%, ma si tratta di una soglia limite, destinata verosimilmente a ridursi”, aveva dichiarato a “LaPresse” il sondaggista Antonio Noto lo scorso 28 gennaio, quando era stato depositato il simbolo di Futuro Nazionale.

“Quando si testano nei sondaggi partiti che non esistono ancora – sottolineava Noto – c’è sempre una sovrastima del gradimento, perché l’elettore tende a proiettare su quel soggetto politico ciò che non ritrova negli altri partiti”. “Quel 5% va considerato come una soglia massima. Tendenzialmente il partito di Vannacci potrebbe partire da circa il 2,5% e arrivare al 5% solo in condizioni eccezionali“, concludeva Noto.