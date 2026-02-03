Futuro Nazionale è realtà, Vannacci lascia la Lega. E quella frecciatina “lontano da inciuci…”

“Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci“. È quanto sritto sui social da Roberto Vannacci, ormai ex vicesegretario della Lega, che rende ufficiale l’addio al partito con una nota polemica fra le righe

“Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà“, conclude.