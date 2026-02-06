Ponte sullo Stretto, Salvini chiarisce: “l’iter non si è azzerato, ripartiamo dalla Corte dei Conti. Data inizio cantiere dipenderà dal loro ok”

L’iter del Ponte sullo Stretto “non” è azzerato, “semplicemente la Corte dei conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in cdm e porteremo avanti i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione Ue, per poi procedere all’avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l’anno scorso: questo era l’obiettivo, poi è intervenuta la Corte dei conti e quindi l’obiettivo non è più il 2025 che si è chiuso ma il 2026“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a ‘Mattino 24’ su Radio24. Al conduttore che gli chiede se si riuscirà a farlo entro l’anno, Salvini replica: “io sono pronto domani. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Authority dei trasporti dovranno dare il loro parere e conto che sia questione di mesi e non di più“.