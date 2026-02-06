Ponte sullo Stretto, clamorosa Elly Schlein: “il governo Meloni si impunta su quest’opera mentre a Calabria e Sicilia servono soldi contro la crisi climatica”

“Quella sul Ponte sullo Stretto è un’impuntatura ideologica irresponsabile mentre quei territori chiedono manutenzione e ricostruzione di fronte alla crisi climatica“. Lo ha detto il segretario Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. Tornando a parlare dei territori colpiti dal maltempo in Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria, Schlein ha detto che “serve dar loro una prospettiva chiara in tempi rapidi e immediati” ricordando che il Pd ha offerto “soluzioni concrete e semplici come la sospensione dei tributi“.

Quindi ha ribadito che i cento milioni stanziati dal governo sono “insufficienti“: “Bisogna usare subito un miliardo del Ponte bloccato per effetto della decisione della Corte dei conti: nel 2026 non possono usarlo, va messo subito a disposizione dei territori e delle persone colpite dal maltempo“.