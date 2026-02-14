Parole di Gratteri? Interviene Scopelliti. E ricorda la sua storia e le denunce di Palamara: “nessuno lo dimenticherà” | VIDEO

“Si sta accendendo un conflitto inutile un po’ su tutti i fronti. Tanti paesi occidentali avanzati, europei, hanno la distinzione delle carriere. In Italia è un atto dovuto. L’Europa ci chiede di guardare avanti sulle riforme. In questo caso, è una riforma giusta. Palamara ha raccontato ciò che accadeva dentro quel Csm. Venendo meno la logica delle correnti, non c’è più il fiato sul collo di chi deve decidere”. Sono le parole di Giuseppe Scopelliti, presente all’evento di questa mattina di Forza Italia, nel commentare le parole di Gratteri e la riforma della Giustizia.

Di seguito l’intervento completo.