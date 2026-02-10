Olimpiadi Milano-Cortina 2026, caos medaglie: gli atleti costretti a riconsegnarle

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sta indagando sulla questione relativa alle medaglie che si rompono in mano agli atleti poco dopo la consegna. Episodi diventati virali fra l’ironia e la sorpresa degli stessi medagliati che hanno postato sui propri profili social immagini e video delle tanto agognate medaglie in cui il nastro è però staccato dal metallo.

L’organizzazione di Milano-Cortina 2026 ha dichiarato di “aver immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie è stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato“.

Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate “sono invitati a riconsegnarla attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite. Milano Cortina 2026 conferma il proprio impegno a garantire che le medaglie è simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e di attenzione“.