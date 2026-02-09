Le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si… rompono: l’organizzazione corre ai ripari

Vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è una sensazione bellissima. Stringerla in mano, toccare il metallo tanto agognato, vedere che il nastro si stacca… Sono diventate virali le foto postate da diversi atleti che hanno mostrato le medaglie rotte con il metallo staccato dal nastro. La prima è stata Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile. Sembrava una sfortunata casualità. Successivamente è toccato alla connazionale Alysa Liu, oro nel pattinaggio di figura a squadre che ha dischiarato come la sua medaglia “non abbia bisogno del nastro“.

Infine, la squadra tedesca di biatlhon ha mostrato come un atleta stesse per perdere il bronzo che portava al collo. Un bel guaio, visto che si tratta delle medaglie olimpiche più costose di sempre, dato che il prezzo dei metalli preziosi è esploso dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Possibile che la colpa, come ipotizzato dagli stessi atleti, sia dell’esultanza troppo sfrenata?

La risposta della Fondazione Milano-Cortina

La Fondazione Milano Cortina sta indagando. In conferenza stampa Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione, ha dichiarato: “siamo a conoscenza, abbiamo visto le immagini, stiamo cercando di capire se esiste un problema. Riteniamo che quello delle medaglie sia davvero un momento importante, per cui ci stiamo assolutamente lavorando“.