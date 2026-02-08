Mola-Viola, 3° QT: rimonta completata! Due giocate clutch di Laganà, neroarancio avanti

Una sfida da non sbagliare. La Viola gioca in trasferta a Mola, una gara che va ben oltre l’ampio divario in classifica fra le due squadre. Di ‘facile’ c’è solo il pronostico sulla carta. I due punti, invece, pesano parecchio. Ieri Ragusa è stata sconfitta da Brindisi all’overtime. Secondo ko consecutivo per i siciliani, appaiati in vetta con i reggini. In caso di vittoria, la Viola scapperebbe a +2 da sola in vetta per la prima volta in stagione.
StrettoWeb seguirà Mola-Viola LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle della partita.
4° QT
Ultimi 10 minuti di gara, è cambiata l’inerzia, ma la Viola non deve rilassarsi e, soprattutto, ha bisogno del miglior Laganà per chiuderla.
Fine 3° QT - Viola avanti 52-58
Si ritorna sul parquet per il secondo tempo, serve un approccio diverso alla Viola, sotto di 10 punti nei primi due quarti. Due per Jovanovic, risponde Laquintana (47-37). Tanti errori al tiro e qualche palla persa di troppo, non si segna per oltre 1 minuto… poi arriva la tripla di Kebe (50-37). Maresca accorcia (50-39). Recupera palla e mette due punti Clark (50-41). La Viola deve ricucire, piano piano, mancano 6 minuti nel terzo quarto, c’è tutto il tempo per farlo: difesa forte, giocate semplici.
Intanto Samardzic allunga il vantaggio dei padroni di casa (52-41). Laquintana, altri 2 per il talento pugliese che sente aria di derby (52-43). Laquintana in lunetta: 2/2 per l’ex Monopoli (52-45). Agbortabi non sbaglia, la Viola si avvicina a piccoli passi (52-47). Gita in lunetta per Fernandz che non sbaglia: 2/2 (52-49). Fallo su tripla Laganà che va in lunetta, appena 2 punti fin qui per lui, deve sbloccarsi: 3/3, prende figudica Marco (52-52).
Tripla di Marini, sorpasso Viola! (52-55). Tripla di Laganà! Lo avevamo detto eh… (52-58). Finisce qui il terzo quarto di gara.
Fine 2° QT - Viola sotto 45-35
Primi 2 punti per Kalidou Kebe (27-16). Ancora Kebe (29-16). Marini realizza, torna a segnare la Viola (29-18). Laganà, primi 2 per il talento scuola Lumaka (29-20). Ramponi, 2 punti (31-20). Laquintana, poi 4 punti in successione per Fiusco: buon break dei reggini! (31-26). Ancora Laquintana su assist di Fernandez, 8 punti consecutivi per Reggio Calabria (31-28). Tripla di Laquintana! Parità! (31-31). Beltramino riporta i suoi avanti (33-31). Ancora Beltramino (35-31). Marini accorcia (35-33).
Tripla di Ramponi, Mola non molla un centimetro (38-33). Buona prova di Fiusco fin qui, altri due per lui (38-35). Jovanovic allunga (40-35). Tripla di Ramponi, Mola torna sul +8 (43-35). Ancora Beltramino: Mola chiude +10 il primo tempo (45-35).
Fine 1° QT - Viola sotto 25-16
Inizia la gara. Primi due per Marini (0-2). Pareggia D’Agnano (2-2). Ancora D’Agnano per il vantaggio (4-2). Zampa realizza su assist di Marini (4-4). Tripla di Beltramino, è la prima della gara (7-4). Laquintana pareggia i conti! (7-7). Tripla di D’Agnano, ritorna avanti Mola (10-7). Accorcia Fernandez (10-9). Samardzic per il nuovo allungo di Mola (12-9). Jovanovic per il break di Mola (14-9).
Laquintana in lunetta: 1/2 (14-10). Fiusco accorcia le distanze (14-12). Beltramino realizza (16-12). Tripla di Samardzic (19-12). D’Agnano realizza, Mola scappa via (21-12). Fallo su Agbortabi che va in lunetta per il 2/2 (21-14). Beltramino allunga (23-14). Fiusco, 2 punti (23-16). Ancora Beltramino, un rebus per la difesa neroarancio (25-16). Si chiude qui il primo quarto di gara.