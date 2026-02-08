Finalmente! Viola prima e da sola dopo la 19ª Giornata: ko Ragusa e Matera, Catanzaro vola | CLASSIFICA

Prima e da sola. La Viola inseguiva questo obiettivo da inizio stagione. Sono servite 18 partite per riuscirci, dopo un inizio zoppicante. Finalmente i neroarancio sono lì, dove dovrebbero stare, in vetta al campionato, grazie al sofferto 68-70 ottenuto su Mola. Ragusa si stacca: secondo ko consecutivo per i siciliani che crollano all’overtime in quel di Brindisi. Si ferma anche un’altra inseguitrice, Matera, sconfitta da una strepitosa Catanzaro in super striscia positiva.

Nelle altre gare Monopoli batte Rende, Molfetta supera Corato, Bari ottiene 2 punti preziosi contro Messina, Milazzo vince il derby contro Barcellona.

Risultati 19ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 7 febbraio

Ore 18:00

Brindisi-Ragusa 96-95 OT

Domenica 8 febbraio

Ore 18:00

Molfetta-Corato 88-81

Catanzaro-Matera 82-70

Monopoli-Rende 90-67

Bari-Messina 98-75

Mola-Viola 68-70

Ore 18:30

Barcellona-Milazzo 51-74

Riposa: Castellaneta

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Viola 28 Ragusa 26 Brindisi 24 Matera 24 Catanzaro 22 Monopoli 22 Molfetta 20 Messina 18* Milazzo 18 Castellaneta 16* Barcellona 16 Corato 14 Mola 6* Rende 6* Bari 6

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 20ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 15 febbraio

Ore 18:00

Ragusa-Molfetta

Viola-Castellaneta

Rende-Bari

Matera-Brindisi

Corato-Barcellona

Messina-Catanzaro

Ore 18:30

Milazzo-Mola

Riposa: Monopoli