Messina, sospesa la prima seduta del consiglio comunale dopo le dimissioni di Basile

Il Consiglio comunale di Messina è tornato a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. La prima riunione dopo le dimissioni del sindaco Federico Basile, comunicate sabato scorso in una conferenza stampa nel salone della Bandiere, è stata sospesa a causa della presentazione di un emendamento al primo punto all’ordine del giorno che deve essere valutato dai revisori dei conti e dagli uffici competenti. I lavori riprenderanno dopo le 19.

I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Regolamento sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali e peritali per dipendenti e amministratori; 2) mozioni consiliari sulle “Misure per fronteggiare la povertà alimentare – Welfare di prossimità – Richiesta di adesione del Comune di Messina al progetto di Reddito Alimentare” e sulla “Condanna violenze in Iran”.