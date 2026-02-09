Messina, Siracusano su De Luca: “basta con il suo metodo intimidatorio da regime autoritario”

Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno provocato un dibattito intenso in città sia tra i vari partiti che tra la gente. Ormai da due mesi, l’argomento del futuro dell’amministrazione comunale, era al centro di discussioni in ogni via della città. In questo clima infuocato ci sono i primi botta e risposta. Il sottosegretario del Governo Meloni, la forzista Matilde Siracusano, in un video commenta: “siamo entrati in campagna elettorale e partono i primi insulti di Cateno De Luca”.

“Io sono nata e cresciuta a Messina, a differenza di De Luca, e mi occuperò sempre della mia città. Basta con il metodo intimidatorio da regime autoritario del sindaco di Taormina. Buona campagna elettorale a tutti”, conclude Siracusano.