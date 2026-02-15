Messina, Siracusano risponde a Basile: “non ti puoi paragone a Roberto Occhiuto, volete instaurare una dittatura” | VIDEO

Non è passato inosservato il comizio di ieri di Federico Basile, sindaco di Messina, dalla Galleria Vittorio Emanuele. Il sottosegretario messinese del Governo Meloni, Matilde Siracusano, più volte nominata durante il discorso del primo cittadino, ha risposto a muso duro: “ho titolo a parlare e dare giudizi sulla vostra amministrazione, ho perso il collegio per soli 3 punti di percentuale e mi sono candidata al 9° mese di gravidanza”.

“Ti consiglio, Federico, di non paragonarti a Roberto Occhiuto, ne devi fare strada per essere come lui. Volete instaurare una dittatura? Volete reprimere il dissenso?”, conclude Siracusano.