Messina, Siracusano (Pd) su Basile: “le dimissioni della vergogna”

Messina, Siracusano (Pd) su Basile: "è una vergogna che ruoli istituzionali di tale importanza vengano piegati alla volontà di Cateno De Luca"

federico basile

Domenico Siracusano, componente della Segreteria Regionale dei Partito Democratico Sicilia, in riferimento alle dimissioni del Sindaco Metropolitano di Messina, Federico Basile, ha detto: “motivazioni risibili a fronte di una scelta dettata unicamente da motivazioni legate, non alle esigenze della comunità provinciale, ma al suo movimento e al suo capo politico. Il Sindaco Basile lascia il suo ruolo di primo cittadino della Città Metropolitana a pochi giorni dal ciclone Harry”.

“È una vergogna che ruoli istituzionali di tale importanza vengano piegati alla volontà di Cateno De Luca. La città e la provincia continuano ad essere strumento della cinica lotta politica di Sud Chiama Nord. Al centro-sinistra il compito di mettere in campo un’alternativa di valori e di progetto al centrodestra e il deluchismo nei programmi e nelle persone che dovranno incarnarle”, conclude Sirracusano.

