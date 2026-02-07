Messina, Siracusano (Pd) su Basile: “le dimissioni della vergogna”

Domenico Siracusano, componente della Segreteria Regionale dei Partito Democratico Sicilia, in riferimento alle dimissioni del Sindaco Metropolitano di Messina, Federico Basile, ha detto: “motivazioni risibili a fronte di una scelta dettata unicamente da motivazioni legate, non alle esigenze della comunità provinciale, ma al suo movimento e al suo capo politico. Il Sindaco Basile lascia il suo ruolo di primo cittadino della Città Metropolitana a pochi giorni dal ciclone Harry”.

“È una vergogna che ruoli istituzionali di tale importanza vengano piegati alla volontà di Cateno De Luca. La città e la provincia continuano ad essere strumento della cinica lotta politica di Sud Chiama Nord. Al centro-sinistra il compito di mettere in campo un’alternativa di valori e di progetto al centrodestra e il deluchismo nei programmi e nelle persone che dovranno incarnarle”, conclude Sirracusano.