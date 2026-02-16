Messina: si dimettono i Cda delle partecipate, in molti si candideranno nelle liste di Sud chiama Nord

E’ praticamente partita la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera. Dopo le dimissioni del sindaco Basile, tutti sono mobilitati per organizzare la propria coalizione. Sud chiama Nord è comunque molto avanti: ha già il candidato sindaco e si sta lavorando velocemente per allestire le liste. Nella strategia di De Luca, tra i candidati, ci saranno molto membri delle partecipate, come avevamo anticipato in un apposito articolo.

La comunicazione di Basile

Poco fa, infatti, il sindaco dimissionario, Federico Basile, ha comunicato: “ho ricevuto le dimissioni dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Messina. Una scelta maturata in modo consapevole in vista dell’apertura della campagna elettorale, con la finalità di mantenere nettamente separati il piano amministrativo e quello politico. Desidero ringraziare tutti i Presidenti e i membri dei CdA per l’impegno profuso e per aver agito con grande senso di responsabilità istituzionale, rimettendo il mandato nell’interesse della nostra città”.