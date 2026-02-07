Messina, Scurria sulle dimissioni di Basile: “la città è piegata all’interesse di un gruppo di potere”

Marcello Scurria, ex sub commissario al Risanamento, commenta le dimissioni da sindaco di Messina, di Federico Basile: “scappano dalle responsabilità. Messina, la nostra Città, piegata all’interesse di un gruppo di potere! In assenza del “mandante politico”, l’esecutore ha recitato il copione scritto dal suo capo, dipingendo una città vista dal palazzo e distante dalla realtà”, rimarca Scurria.
“I motivi? Supercazzole di basso livello che offendono l’intelligenza dei cittadini. Irresponsabilità e disprezzo per i Cittadini. Arroganza e disinteresse. Un solo obiettivo: usare Messina per scopi politici del capo. Meditate, Messinesi, Meditate. Ora si può cambiare”, conclude Scurria.