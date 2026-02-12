Messina, Scurria: “Palazzo Zanca è la casa di tutti o di una parte?”

“De Luca dichiara di incontrare il Sindaco dimissionario per completare le liste per il consiglio comunale. Pubblica una foto del comune e lascia intendere di essere uscito da Palzzo Zanca in tardissima serata. Se fosse vero, la questione è molto seria perché si configura l’uso improprio della sede comunale per riunioni politiche (ad es. per preparare liste elettorali)”, è quanto afferma Marcello Scurria di Rete Civica Partecipazione.

“Gli immobili comunali sono beni pubblici e devono essere utilizzati nel rispetto della legge e in condizioni di imparzialità e non possono essere usati per attività di partito o propaganda elettorale, salvo che:

• esista un regolamento comunale che consenta la concessione delle sale;

• l’uso sia autorizzato formalmente;

• l’accesso sia garantito in modo paritario a tutte le forze politiche;

• sia previsto (se richiesto) il pagamento di un canone.

Se invece le riunioni avvengono:

• senza autorizzazione,

• fuori dagli orari consentiti,

• con uso esclusivo da parte di una sola lista,

• sfruttando la propria posizione istituzionale,

Si potrebbe configurare:

• un abuso d’ufficio (nei limiti della normativa attuale),

• violazioni del principio di imparzialità e buon andamento della PA (art.97 Costituzione),

• violazioni amministrative e contabili.

Le regole sono chiare

• i principi di neutralità della pubblica amministrazione;

• l’obbligo di separazione tra funzione istituzionale e attività di partito;

• il divieto di usare strutture pubbliche per favorire una parte politica.

La legalità non si predica ma si pratica, sempre”, sottolinea Scurria.