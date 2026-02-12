Comunali Messina, De Luca: “pronte 5 liste e ne faremo altre 5”

“Finalmente abbiamo definito le cinque liste principali per il consiglio comunale. Ora bisogna bilanciarle perbene completandole con gli ultimi candidati che dobbiamo ancora testare. Tra qualche giorno inizieremo l’impostazione di altre cinque liste cosiddette di Testimonianza. Sulle liste per le sette municipalità inizieremo a lavorarci tra 15 giorni e dovrebbero essere dieci per ogni municipalità“, è quanto comunica il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Sono felice della grande disponibilità che stiamo riscontrando tra gli elettori! Tutti ci dicono che è giusto completare lo straordinario lavoro che abbiamo iniziato a Messina nel 2018. Avanti tutta! Evviva Messina”, rimarca De Luca.