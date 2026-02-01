Messina, rinvenuto il cadavere dell’anziano scomparso dal Rione Taormina

Il corpo senza vita di Gregorio Todaro, l’83enne scomparso dal Rione Taormina di Messina, qualche giorno fa, è stato rinvenuto tra Mili e Tremestieri, nei pressi della linea ferroviaria. Le ricerche delle forze dell’ordine e di tanti volontari sono andati avanti per giorni ma senza esito. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo che non era rientrato a casa dopo varie ore di attesa.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sulle cause del decesso e ricostruire ciò che è successo all’anziano negli ultimi giorni.