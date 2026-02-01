Messina, rinvenuto il cadavere dell’anziano scomparso dal Rione Taormina

Dell'uomo non si avevano notizie da circa una settimana con le ricerche che eano in corso

Il corpo senza vita di Gregorio Todaro, l’83enne scomparso dal Rione Taormina di Messina, qualche giorno fa, è stato rinvenuto tra Mili e Tremestieri, nei pressi della linea ferroviaria. Le ricerche delle forze dell’ordine e di tanti volontari sono andati avanti per giorni ma senza esito. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo che non era rientrato a casa dopo varie ore di attesa.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sulle cause del decesso e ricostruire ciò che è successo all’anziano negli ultimi giorni.

