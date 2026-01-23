Apprensione a Messina: scompare anziano, in corso le ricerche

Apprensione e preoccupazione a Messina per la scomparsa di Gregorio Totaro. L’anziano signore si sarebbe allontanato dal Rione Taormina dove risiedeva. Dopo ore di attesa, attendendo il ritorno dell’uomo, i familiari hanno deciso di denunciare la sparizione alle forze dell’ordine. In questo momento sono in corso le ricerche ma ancora non c’è nessuna traccia concreta di Totaro.

Chiunque avesse avesse visto l’uomo o abbia informazioni è invitato a contattare le forze dell’ordine per i controlli del caso.