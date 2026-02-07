Messina, Rinaldo: “sempre al fianco di Basile”

“Da oggi si apre una nuova fase e una nuova campagna elettorale. Una scelta chiara, netta, senza ambiguità. Ho deciso di esserci e di esserci fino in fondo a sostegno di Federico Basile. È una decisione che per me ha avuto un costo personale importante, perché comporta la fine del mio mandato da consigliere comunale con un anno di anticipo. Ma quando c’è di mezzo il futuro della città, le scelte comode non esistono e Messina viene prima di tutto”, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo.

“Al fianco di Basile”

“Condivido fino in fondo le sue scelte, il suo metodo e la sua visione. Ritengo che Basile sia l’unica persona in grado di portare avanti il percorso di rinascita già avviato dal 2018 e di guidare Messina nella fase decisiva che abbiamo davanti. Una città che non può permettersi passi indietro né incertezze. Sarò al fianco di questa amministrazione e del sindaco Federico Basile, senza se e senza ma. Per Messina. Sempre”, conclude Rinaldo.