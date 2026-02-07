Messina, Pergolizzi a StrettoWeb: “tutti i consiglieri uscenti di Sud chiama Nord saranno ricandidati”

Nello Pergolizzi, presidente del consiglio comunale di Messina, politico vicino a Cateno De Luca e Federico Basile, commenta le dimissioni del primo cittadino: “ha fatto bene a farlo. In consiglio comunale eravamo minoranza e questo ha rallentato il lavoro dell’amministrazione comunale. L’ultimo anno sarebbe stato molto duro con molte delibere che rischiavano di non passare. Perchè i consiglieri eletti con noi sono andati via? Va chiesto a loro”.

“Io candidato? Assolutamente sì e ci saranno tutti e 13 consiglieri rimasti vicino a Basile. Gli assessori? Probabilmente saranno candidati anche loro. Stiamo lavorando per allestire liste forti”, conclude Pergolizzi.