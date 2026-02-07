Messina, Oteri sulle dimissioni di Basile: “ho accolto la notizia con sollievo”

“A mio avviso Basile non è mai stato realmente alla guida della città di Messina: il suo è stato un mandato esercitato sotto una costante eterodirezione politica, riconducibile all’area del Nisi. Le dimissioni arrivano oggi non per una scelta autonoma, ma perché il suo principale riferimento politico sarà il prossimo anno impegnato nelle elezioni regionali e nazionali, e sa bene che, senza quel sostegno, Basile non avrebbe alcuna possibilità reale di competere e ottenere consenso“. E’ quanto afferma Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l’Italia

“Per quanto mi riguarda, ho accolto la notizia con sollievo: nel momento in cui ho appreso delle sue dimissioni ho brindato, perché considero questa decisione non solo tardiva, ma anche ingiustificata rispetto alle responsabilità politiche assunte verso la città”, conclude Oteri.