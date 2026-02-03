Messina, l’ex commissario cittadino di Azione passa a Sud chiama Nord

Nella tradizionale conferenza stampa settimanale, il sindaco di Messina, Federico Basile ed il leader Cateno De Luca, ufficializzano l’adesione a Sud chiama Nord di Andrea Corica, già commissario di Azione, il partito di Calenda, della città dello Stretto. E’ l’ennesima dimostrazione di come il gruppo del politico di Fiumedinisi si stia preparando alle elezioni anticipate mentre da centrodestra e centrosinistra si tenta di arrivare ad una quadra.

Corica, in conferenza stampa, ha affermato: “le amministrazioni De Luca e Basile non hanno lasciato nessuno indietro e sono state curate anche le periferie. Io credo che questa esperienza debba essere rafforzata, tanto è stato fatto e tanto ancora si può fare negli anni a venire”.