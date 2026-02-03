Messina, Ferrara (Azione): “noi all’opposizione dell’amministrazione Basile, ci sorprende l’adesione di Corica”

“In riferimento a quanto riportato nel corso della conferenza stampa indetta dal Sindaco Basile e dall’on le De Luca e tenutasi stamane presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, e a precisazione di quanto riportato da alcune testate locali, informo che Andrea Corica, al momento delle dimissioni comunicate allo scrivente lo scorso mese di gennaio, non rivestiva né il ruolo di vice segretario provinciale, né quello di segretario cittadino ( per il quale occorre un congresso, che verrà indetto prossimamente), nè quello di commissario cittadino.

Era uno degli otto referenti locali nominati nel mese di novembre u.s.“. Lo dice in una nota il segretario provinciale di Azione, Andrea Ferrara.

“Noi all’opposizione di Basile”

“Resta la consapevolezza che Azione si è sempre mossa all’opposizione di questa amministrazione comunale e del modo di fare politica di Basile e di Sud chiama Nord. La permanenza di Corica all’interno del partito lasciava intendere una condivisione di questa linea politica, anche alla luce del confronto e del lavoro svolto insieme. Per questo ci sorprende il suo approdo a Sud Chiama Nord. Ciò nonostante, ad Andrea Corica rivolgiamo i migliori auguri e le migliori fortune per il nuovo percorso politico”, conclude Ferrara.