Messina, la rivelazione di Trischitta a StrettoWeb: “pronta una mozione di sfiducia del centrodestra per paralizzare il comune”

Ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere di maggioranza, l’avvocato Pippo Trischitta, commenta le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile: “scelta assolutamente condivisa, eravamo ormai minoranza in consiglio comunale e molti atti erano bloccati. Per far passare le norme le opposizioni si dovevano astenere, non si poteva andare avanti così. Mi ricandido? Assolutamente sì, il mio obiettivo è fare nuovamente il presidente della commissione sul Ponte sullo Stretto”, puntualizza Trischitta.

La rivelazione di Trischitta

Trischitta ai nostri microfoni rivela: “il centrodestra stava preparando una mozione di sfiducia contro il sindaco Basile, che sarebbe stata presentata nei prossimi mesi, e che probabilmente avrebbe avuto il voto anche dal centrosinistra. Volevano paralizzare il comune e commissariarlo per oltre un anno, siamo riusciti a sventare questa manovra di palazzo”, conclude Trischitta.