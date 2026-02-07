Messina, La Fauci sulle dimissioni di Basile: “la città non può essere ostaggio di strategie politiche”

“Il sindaco Federico Basile ha deciso di dimettersi in uno dei momenti più delicati per il futuro della città. Lo fa mentre incombono scadenze decisive legate al PNRR, che richiederebbero stabilità, responsabilità e una guida pienamente operativa”, è quanto afferma il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci. “Lo fa mentre Messina è ancora ostaggio di cantieri interminabili che paralizzano interi quartieri e mettono in difficoltà cittadini, lavoratori e imprese. Lo fa mentre la Città Metropolitana affronta ancora le conseguenze di eventi emergenziali che avrebbero richiesto continuità amministrativa e presenza istituzionale. Lo fa da Palazzo Zanca, tra gli applausi dei suoi fedelissimi, riproponendo una narrazione che scarica su altri responsabilità che sono invece esclusivamente politiche”, puntualizza La Fauci.

“La verità è che queste dimissioni rappresentano una scelta precisa. Non una necessità amministrativa, ma una decisione politica che espone la città a una fase di incertezza proprio quando servirebbero stabilità, serietà e rispetto per le istituzioni. Messina non può essere ostaggio di strategie politiche. Messina non può essere utilizzata per interessi che non coincidono con quelli dei cittadini. Messina merita rispetto, autonomia e una guida che risponda esclusivamente al bene della comunità. Come consigliere comunale, continuerò a svolgere il mio ruolo con responsabilità, trasparenza e determinazione, nell’interesse esclusivo della città e dei messinesi”, conclude La Fauci.