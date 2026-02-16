Messina, il consiglio comunale ricorda il cameraman Nino Bellinghieri e lo studente Yasin Mirzaei

Si è concluso il consiglio comunale a Messina, presieduto dal presidente Nello Pergolizzi, a cui ha partecipato il vicesindaco Salvatore Mondello ed i tecnici comunali, questa volta senza tensioni e botta e risposta. La massima assise ha ricordato, con un minuto di silenzio proposto dal consigliere comunale del Partito Democratico, Alessandro Russo, ha ricordato Nino Bellinghieri, operatore video di Rtp. “Una notizia che ci ha lasciato senza fiato. Nino era una persona perbene, dolce, gentile e garbata come poche”, ha affermato Russo. Successivamente, sempre il rappresentante dei Dem, ha chiesto al presidente di rinviare l’ordine del giorno sulla “richiesta di adesione del Comune di Messina al progetto di Reddito Alimentare”.

Il consiglio comunale al fianco del popolo iraniano

Successivamente, sempre il consigliere Russo, ha presentato e spiegato una mozione a favore del popolo iraniano condannando “la repressione del regime nei confronti del popolo che protesta per la libertà”. In questa circostanza è stato ricordato anche Yasin Mirzaei, il giovane studente dell’Università di Messina rimasto ucciso nel corso delle proteste in Iran. La notizia ha scosso l’intera comunità. L’ordine del giorno è passato all’unanimità con 25 voti a favore, nessun astenuto e nessun contrario.

Passa l’ordine del giorno sulla riclassificazione urbanistica di un’area divenuta ‘Zona Bianca’

Successivamente, dopo l’intervento del vicesindaco Mondello, del consigliere Carbone e del segretario Carrubba, è passato l’ordine del giorno sulla “Presa d’atto dell’accordo di Pianificazione del 18/12/2025, ai sensi dell’art. 26 comma 14bis della 1.r. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii., relativo alla variante parziale al piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta ‘Zona Bianca’ a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio (cod. 08/Var)”. La presa d’atto è passata con 12 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti.