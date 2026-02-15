Lutto a Messina, è morto il cameraman Nino Bellinghieri

Lutto nel mondo dello giornalismo a Messina per la morte improvvisa di Nino Bellinghieri, operatore video di Rtp che, con la sua telecamera, ha raccontato la città in tantissimi momenti. Bellinghieri aveva 60 anni. Il ricordo social del consigliere comunale del Pd, Alessandro Russo: “una notizia che lascia senza fiato. È andato via, all’improvviso, una persona perbene, dolce, gentile e garbata come poche, davvero, ne abbia mai incontrato nella mia vita. Il caro Nino Bellinghieri era un sorriso al mattino, la battuta simpatica sempre con quello sguardo buono e mite. Mi ha visto letteralmente crescere negli anni, dai tempi della X circoscrizione fino a pochissimi giorni fa: quanti servizi, quanti scazzi, quante interviste o battute”.

“Abbiamo camminato per venti anni assieme, lui cameraman perbene e sempre disponibile, io sempre dall’altra parte, ma con la tranquillità in ogni istante che sapeva infonderti mentre ti riprendeva. Un cammino che si interrompe oggi troppo, troppo presto. Quanto è ingiusto! Buon viaggio, caro, dolce Nino. È stato veramente bello in tutti questi anni“, conclude Russo.