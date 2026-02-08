Messina, il consigliere Caruso sulle dimissioni di Basile: “scelta di responsabilità”

“Le dimissioni anticipate del Sindaco Federico Basile sono una scelta di responsabilità e non un passo indietro. Servono a ridare forza e piena agibilità politica all’azione amministrativa, rimettendo la parola direttamente ai cittadini di Messina. In una fase decisiva per il futuro della città, Basile ha scelto la strada della chiarezza: chiedere un nuovo mandato per continuare il percorso di cambiamento avviato, senza condizionamenti, rallentamenti o giochi di palazzo”, è quanto afferma il consigliere comunale di Sud chiama Nord, Salvo Caruso.

“È anche un atto di tutela per Messina, per impedire che vecchi protagonisti della politica, già responsabili di stagioni fallimentari e di gravi danni alla città, possano tornare a occupare spazi di potere. Una scelta netta, coraggiosa, che guarda avanti e mette al centro esclusivamente l’interesse di Messina e dei messinesi. Iniziamo questa nuova corsa con una certezza, che tu Federico Basile sarai ancora il nostro sindaco”, conclude Caruso.