Messina, i consiglieri metropolitani della Lega sulle dimissioni di Basile: “nessun atto di coraggio del sindaco”

“La scelta del sindaco Federico Basile non è certamente un atto di coraggio. Le dimissioni da primo cittadino e da sindaco metropolitano appaiono come una fuga dalle proprie responsabilità, in un momento grave come quello che la provincia di Messina sta vivendo in seguito al ciclone Harry. Il plauso alle dimissioni di Basile arriva solo dai suoi epigoni e da quelli di Cateno De Luca”. Lo si legge in una nota diffusa dai consiglieri della Lega della Città metropolitana di Messina.

“I cittadini, come del resto noi, non comprendono i marchingegni del sindaco di Taormina che ha voluto ‘ad usum deplhini’ la fine di questa esperienza amministrativa”, conclude la nota.