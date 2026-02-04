Messina, Grillo replica a Gioveni: “i lavori di riqualificazione della tranvia procedono senza ritardi”

“I lavori di riqualificazione della tranvia procedono secondo cronoprogramma e senza alcun intoppo o ritardo”. Il presidente di ATM Carla Grillo replica alla nota del consigliere comunale Libero Gioveni. “L’esecuzione degli interventi previsti nel progetto esecutivo – spiega Grillo- sta andando avanti regolarmente e con la giusta tempistica. Anche i non addetti ai lavori possono verificare di persona quanto sto dichiarando, semplicemente osservando l’avanzamento dei lavori sul viale San Martino. Prima delle vacanze di Natale abbiamo riconsegnato alla città il tratto del viale, lato mare, che arriva fino alla via Santa Cecilia ed immediatamente dopo le festività natalizie abbiamo riaperto i cantieri nel lato monte. Nelle prossime settimane cominceranno, inoltre, i lavori a Piazza della Repubblica”.

“Credo che parlare di cantieri fantasma – puntualizza ancora il presidente Grillo – sia profondamente scorretto nei confronti dei cittadini. Tra l’altro, al di là dei lavori in atto sul viale San Martino, gli operai dell’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. stanno lavorando sulle parti elettriche della linea tranviaria e sebbene questo tipo di interventi sia meno impattante, e dunque meno visibile, risulterà particolarmente efficace per la riqualificazione complessiva della linea tranviaria e il miglioramento del servizio tram non appena rientrerà in funzione”.

Manutenzione

“In merito alla manutenzione della tranvia – precisa il presidente – al momento si stanno effettuando interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza dell’infrastruttura in vista della riattivazione del servizio. Tuttavia, ATM non sostiene costi fissi ma paga gli interventi che vengono di volta in volta realizzati dalla ditta incaricata, motivo per il quale non ci sono sprechi a carico della comunità. Riguardo all’aspetto occupazionale, mi corre l’obbligo di evidenziare che ATM non ha alcuna competenza o responsabilità diretta, pertanto non riesco a capire perché il consigliere Gioveni tiri in ballo la nostra azienda”.