Messina, Gioveni a StrettoWeb: “Trischitta afferma il falso”

Ai microfoni di StrettoWeb, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Messina, Libero Gioveni, smentisce le affermazioni dell’avvocato Pippo Trischitta, punto di riferimento a Palazzo Zanca di Sud chiama Nord, secondo cui “era pronta una mozione di sfiducia del centrodestra contro il sindaco Federico Basile”.

“E’ assolutamente falso, non c’era nessuna mozione di sfiducia pronta (che certamente avrebbero meritato per la sfrontatezza e la spacconeria con cui hanno annunciato da tempo le dimissioni) e comunque doveva essere condivisa da tutti. La verità è che le inventano tutte per giustificare le dimissioni del primo cittadino”, evidenzia Gioveni al nostro giornale.