Messina: gaffe di Basile, conferma le dimissioni anche sui cartelloni ma sbaglia la data

Durante la conferenza stampa a Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, è stato chiaro e netto: “ritirare le dimissioni da sindaco? No, quelle sono, perché sono nate per aprire una nuova fase politica per la città e per accelerare su tante cose. La nuova giunta? Questa fase porterà a ragionamenti diversi, dopo le elezioni si vedrà”, evidenzia Basile. Inoltre, il primo cittadino si è alzato, è andato verso i cartelloni ed ha modificato con i manifesti della campagna 2027 – 2032 in 2026 – 2031 con tanto di gaffe iniziale scrivendo 2026 – 2033.

Il sarcasmo di Oteri

“E poi ci criticano perché chiediamo di approfondire il bilancio. Peccato che il “guardiano dei conti”, così come lo definì il suo padrone politico, sembri non ricordare nemmeno una cosa basilare: una legislatura dura 5 anni, non 7. Anche se ormai ci hanno abituato ai loro tradimenti nei confronti della città per interessi di bottega. Chiedere chiarezza non è ostruzionismo. È rispetto per i cittadini e per le istituzioni”, è quanto afferma il consigliere comunale della Lega, Cosimo Oteri.