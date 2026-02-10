Messina: Basile e De Luca si preparano alle elezioni, due nuovi ingressi a Sud chiama Nord

Prima conferenza stampa post dimissioni da sindaco di Messina per Federico Basile e Cateno De Luca, leader politico di Sud chiama Nord. Durante l’evento a Palazzo Zanca, sono stati presentati due nuovi ingressi all’interno di Sud chiama Nord: Alessandro La Cava, già Cda di Arisme, e Nicola Bellinghieri. “Accanto a me due persone, che hanno scelto con coscienza di scendere in campo con noi. I due sono esempi di professionalità e impegno civico, è un segno di come la nostra attività abbia bisogno del supporto di tutti”, ha evidenziato Basile. De Luca ha annunciato poi che il 14 febbraio alle ore 18:00 ci sarà un “momento nella galleria Vittorio Emanuele, con Federico e Cateno, all’insegna dell’amore per la città”.

“Ritirare le dimissioni? No”

“Ritirare le dimissioni da sindaco? No, quelle sono, perché sono nate per aprire una nuova fase politica per la città e per accelerare su tante cose. La nuova giunta? Questa nuova fase porterà a ragionamenti diversi, dopo le elezioni si vedrà”, evidenzia Basile.