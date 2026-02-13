Messina, è emergenza maltempo: alberi divelti, auto danneggiate e autostrada chiusa | FOTO

E’ vera e propria emergenza maltempo a Messina a causa del forte vento che sta creando enormi disagi in tutta la città ed in buona parte dell’area metropolitana. Il bilancio provvisorio sembra un bollettino da guerra: tantissimi alberi sono stati divelti dalla furia del vento in varie zone della città dove sono state colpite varie auto in sosta. Al momento, per fortuna, non si registrano feriti. Problemi seri anche sulla viabilità con la chiusura del tratto dell’autostrada 18 tra Giarre e Tremestieri.

Disperazione per gli ambulanti delle strutture provvisorie del mercato Vascone: il vento ha distrutto tutto. In altre zone di Messina è saltata anche l’elettricità con vari quartieri senza luce. Si registrano, inoltre, numerosi cartelloni pubblicitari letteralmente distrutti che sono precipitati lungo le strade creando enorme pericolo per gli automobilisti.

Minutoli: “massima attenzione”

“È stata una notte dura. Continua il forte vento su tutta la città da Nord a Sud. I villaggi collinari sono stati colpiti da raffiche di vento fortissime e piogge intense. Si raccomanda di spostarsi solo per indispensabile necessità. Massima attenzione. Vento con raffiche fortissime. Ancora siamo in piena emergenza. Il COC è attivo e operativo h24 da ieri mattina”, è quanto afferma l’assessore alla protezione civile del comune di Messina, Massimo Minutoli. “Polizia Municipale, protezione civile e volontariato sul campo incessantemente per tutta la notte. Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine sono intervenuti su diversi fronti”, conclude Minutoli.

Interventi dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 14:00 del 12 febbraio, diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Messina stanno operando incessantemente su tutta la provincia, a seguito del forte maltempo verificatosi nel pomeriggio. Nel periodo indicato si contano al momento 51 interventi. Le operazioni hanno riguardato in particolare la fascia tirrenica della provincia di Messina, con il maggior numero di interventi nel capoluogo, seguita dai comuni di Patti e Milazzo. Le squadre stanno operando senza sosta per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.